Polizeidirektion Mayen / Viele Radfahrer ohne Helm

Viele Radfahrer ohne Helm

Ernst - Im Rahmen der Präventionsmaßnahme "Fahrrad fahren nur mit Helm" wurde in Höhe der Ortschaft Ernst am 18.05.2018 eine Infoveranstaltung der Kreisverkehrswacht Cochem-Zell e.V. und Polizei Cochem durchgeführt. Von 76 angesprochenen Radfahrern trugen leider 41 keinen Helm. Die Radfahrer wurden auf die Notwendigkeit des Tragens eines Helmes hingewiesen. Entsprechendes Infomaterial wurde ausgehändigt. Besonders auffällig war, dass es sich bei 90 Prozent der Räder um E-Bikes/Pedalecs handelte, die nach Angaben der Fahrradfahrer schneller als 25 km/h fahren können. Auch war auffällig, dass die Mehrzahl der Einheimischen einen Helm trugen, die meisten Urlauber jedoch nicht. Die Infoveranstaltungen werden diesen Sommer an weiteren Stellen des Kreises fortgeführt.

