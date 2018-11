Polizeidirektion Mayen / Wohnungseinbrüche in Bad ...

Wohnungseinbrüche in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Bad Neueanhr-Ahrweiler - Am Samstag, den 24.11.2018 kam es in der Zeit zwischen 17:45 und 22:10 Uhr zu zwei Wohnungseinbrüchen im Stadtteil Ehlingen. Eingebrochen wurde hier in zwei gegenüberliegende Häuser in den Straßen Im Auelsgarten und Grüner Weg.

Die Kriminalpolizei Mayen erbittet Hinweise zu verd. Personen und Fahrzeugen unter 02651/801-0 oder kimayen@polizei.rlp.de .

