Polizeidirektion Mayen / Zeugenaufruf - Verfolgungsfahrt auf ...

Zeugenaufruf - Verfolgungsfahrt auf der B 256 zwischen Mendig und Kruft

Mendig - Am Sonntag (16.09.2018) gegen 20:00 Uhr stand eine Streife der PI Mayen über die B 256 von Thür kommend an der Ampelkreuzung am Flugplatz Mendig auf der Linksabbiegerspur. Aus Rtg. Mendig kommend bogen drei PKW an der Kreuzung nach links auf die B 256 Rtg. Kruft ab. Der letzte der drei PKW war ein weißer VW Golf R (neustes Modell bzw. Facelift, vmtl. 2-Türer). Plötzlich scherte der weiße Golf R auf die Gegenfahrbahn aus und überholte die beiden vorausfahrenden PKW trotz Überholverbot und durchgezogener Linie. Vor der Bahnbrücke konnte der Golf beim Überholen die Strecke nicht überblicken. Der Fahrer des Golf R , welcher serienmäßig 310 PS und Allrad hat, muss die wartende Streife vor seinen Verkehrsverstoß gesehen haben. Scheinbar wollte er eine Verfolgung durch die Streife bezwecken. Die Streife nahm die Verfolgung auf, konnte jedoch auf der Umgehung bei Kruft nicht mithalten. Schätzungsweise dürfte de Golf R bis zu 180 km/h gefahren sein. Er muss noch mindestens einen roten Linienbus überholt haben. Zuletzt gesehen wurde der Golf R an der Abfahrt Nickenicher Str. Dort bog er von der Umgehung auf die L 119 Rtg. Nickenich ab. Leider konnte kein Kennzeichen abgelesen werden. Auch der Fahrer oder die Fahrerin kann nicht beschrieben werden. Durchgeführte Fahndungsmaßnahmen im Bereich Kruft, Nickenich, Andernach-Eich und Mendig verliefen bis 20:30 Uhr negativ. Der Sachverhalt könnte unter den am 01.10.2017 neu eingeführten Tatbestand des § 315 d StGB (Verbotene Kraftfahrzeugrennen) subsumiert werden. Gemäß § 315 d Abs. 1 Nr. 3 StGB macht sich strafbar, wer "... sich als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen...". Die PI Mayen bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Fahrer und zum Fahrzeuge (z.B. Kennzeichen) geben können, sich unter Tel: 02651/8010 oder E-Mail pimayen@polizei.rlp.de an die PI Mayen zu wenden. Insbesondere sind für die polizeilichen Ermittlungen Zeugen interessant, welche möglicherweise selbst durch den weißen VW Golf R überholt wurden. U.a. wurde ein Paar in einem dunklen BMW SUV mit Fahrradgepäckträger überholt.

