Polizeidirektion Montabaur / 56242 Selters, Alter Weiher, ...

Selters, Alter Weiher - Am Montag, den 30.04.2018 gegen 14 Uhr befährt eine 59jährige Verkehrsteilnehmerin aus der VG Dierdorf mit ihrem Renault in Selters die Straße Alter Weiher in Fahrtrichtung Rheinstraße. Eine 22jährige aus der VG Selters befährt mit ihrem BMW die Rheinstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte Selters. An der Einmündung Rheinstraße/Alter Weiher wartet die Unfallverursacherin, da dort für sie "Vorfahrt gewähren" gilt. Nachdem an ihr ein Auto vorbeigefahren ist, möchte sie auf die Rheinstraße einbiegen. Dabei übersieht sie die dahinter fahrende junge Frau und es kommt zur Kollision. Personen werden nicht verletzt. Es entsteht ein geschätzter Saschschaden in Höhe von 7000 Euro. Beide Fahrzeuge bleiben fahrbereit.

