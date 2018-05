Polizeidirektion Montabaur / Achtung - Trickbetrüger unterwegs ...

Achtung - Trickbetrüger unterwegs ***Zeugen gesucht***

Nastätten - Am Donnerstag, 24.05.2018, gegen 18:30 Uhr, betraten zwei- bislang unbekannte - Männer (ca. 25 Jahre alt) ein Lebensmittelgeschäft und baten an der Kasse die Kassiererin einen 100 Euro- Schein in zwei 50 Euro-Scheine zu wechseln. Dieser Bitte kam die Kassiererin nach. Auch einem weiterem Wechsel in kleinere Geldscheine kam diese auch noch nach - einen nochmaligen Wechsel lehnte diese dann aber ab. Jedoch war es bereits schon zu spät - nachdem die Männer sich aus dem Geschäft entfernt hatten, stellte die Kassiererin fest, dass Geld fehlte und sie hier Opfer eines Wechselbetruges geworden war. Hinweise werden an die Polizeiinspektion St. Goarshausen erbeten.

