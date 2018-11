Polizeidirektion Montabaur / Ailertchen - Verkehrsunfallflucht

Ailertchen - Verkehrsunfallflucht

Ailertchen - Im Zeitraum von Dienstag, 20.11.2018, 17:00 Uhr und Mittwoch, 21.11.2018, 10:30 Uhr wurde an einem Wohnhaus in der Flughafenstraße die Dachrinne, sowie 2 Dachziegel beschädigt. Da die Schadenshöhe zwischen 3,20m bis 3,40m liegt, dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen LKW oder einen Bus handeln. Der Fahrzeugführer entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Westerburg unter der 02663/98050.

