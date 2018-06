Polizeidirektion Montabaur / Altendiez - Einbruch in Autohaus

Altendiez - Einbruch in Autohaus

Altendiez - Im Zeitraum vom 31.05.2018 / 17:30 Uhr bis 01.06.2018 / 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Firmengelände eines Autohauses in Altendiez, Im Petersfeld. Hier traten die unbekannten Täter an insgesamt zehn PKW des gleichen Fahrzeugherstellers/-typs heran und beschädigen die Fahrzeuge teils massiv, indem sie die Softtop-Verdecke der Cabrios auftrennen und Fahrzeugscheiben zerstörten. Aus dem Fahrzeuginneren entfernten die Täter anschließend verbaute Steuergeräte. Der verursachte Schaden an den PKW dürfte den Wert der entwendeten Teile erheblich übersteigen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Diez unter der Telefonnummer 06432-6010.

