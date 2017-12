Polizeidirektion Montabaur / Aufbruch von Briefkästen der ...

Aufbruch von Briefkästen der Deutschen Post AG

Bellingen und Berod bei Wallmerod - Im Zeitraum Donnerstag, 21.12.2017, 23:00 Uhr bis Samstag, 23.12.2017, 12:40 Uhr, wurden in der Hauptstraße in Bellingen und Berod bei Wallmerod die Briefkästen der Deutschen Post AG mit stumpfer Gewalt aufgebrochen und der Inhalt vermutlich entwendet. Am 27.12.2017 ging schriftlich der Hinweis bei der Polizeiinspektion Westerburg ein, dass in einer Müllablagerung an der L 302 zwischen Willmenrod und Berzhahn auch geöffnete Briefe mit Weihnachtspost gefunden wurden. Derzeit wird ermittelt, ob diese Briefe den Aufbrüchen in Bellingen und Berod zugeordnet werden können. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerburg unter der 02663 9805 0 zu melden.

