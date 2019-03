Polizeidirektion Montabaur / Aufgebrochener Zigarettenautomat

Aufgebrochener Zigarettenautomat

Balduinstein - Balduinstein- Am Morgen des 09.02.2019 teilen zwei Zeugen mit, dass der Zigarettenautomat am Bahnhof in Balduinstein aufgebrochen wurde. Entwendet wurde das Bargeld und mehrere Zigarettenschachteln. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 4000 Euro. Die Polizei in Diez bittet um Zeugenhinweise.

