Polizeidirektion Montabaur / Bad Ems - Couragierte Passanten ...

Bad Ems - Couragierte Passanten unterbinden Schlägerei

Bad Ems - Am 31.05.2018, gegen 19:50 Uhr, kam es in der Bleichstraße in Bad Ems zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Erwachsenen. Die beiden Männer hatten am Nachmittag noch gemeinsam dem Alkohol zugesprochen, ehe sie beim Einkauf neuer Alkoholika in Streit gerieten. Die anfängliche Schubserei mündete in eine handfeste Auseinandersetzung, welche jedoch rasch durch mehrere Passanten unterbunden wurde. Einer der Aggressoren wurde bis zum Eintreffen der Polizei durch insgesamt sieben, zunächst unbeteiligte, Personen am Boden fixiert. Die Polizei Bad Ems dankt ausdrücklich den Passanten für deren couragiertes Einschreiten, welches letztlich schlimmere Verletzungen bei den Beteiligten verhinderte.

