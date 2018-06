Polizeidirektion Montabaur / Bad Ems - Mehrere Fahrzeugführer ...

Bad Ems - Mehrere Fahrzeugführer unter Alkohol und Drogen am Steuer erwischt

Bad Ems - Im Rahmen von Verkehrskontrollen fielen den Einsatzkräften der PI Bad Ems zwei Fahrzeugführer am Samstag, 09.06.2018, auf, die unter Drogeneinfluss hinter dem Steuer saßen. In beiden Fällen, einmal um 10:55 Uhr in der Braubacher Straße in Bad Ems, und dann um 16:58 Uhr in der Silberaustraße in Bad Ems, stellten die Einsatzkräfte Anzeichen auf zeitnahen Drogenkonsum fest. In einem Fall konnten geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und jeweils eine Blutprobe entnommen. Bei einer weiteren Kontrolle am Sonntag, 10.06.2018, 02:11 Uhr, wurde ein Fahrzeugführer in der Arzbacher Straße in Bad Ems kontrolliert. Da der Fahrer merklich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein vorläufig entzogen.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.