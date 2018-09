Polizeidirektion Montabaur / Bad Ems - Unerlaubtes Entfernen ...

Bad Ems - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

Bad Ems - Am Donnerstag, 13.09.2018, zwischen 16:40 Uhr und 16:50 Uhr, ereignete sich in der Straße Große Wiese in Bad Ems eine Verkehrsunfallflucht. In unmittelbarer Nähe zur Kindertagesstätte Play & Fun streifte ein/e Verkehrsteilnehmer/in einen geparkten Seat Leon an der Fahrzeugfront, so dass ein nicht unerheblicher Sachschaden entstand. In der Folge entfernte sich der/die Verursacher/in unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zu der Tat, vor allem von Eltern, die möglicherweise zur Tatzeit ihr Kind an der Tagesstätte abholten, werden erbeten und sind an Polizeiinspektion Bad Ems, Telefon: 02603 9700 oder per E-Mail: pibadems@Polizei.rlp.de zu richten.

