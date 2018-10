Polizeidirektion Montabaur / Bad Ems - Verkehrsunfallflucht in ...

Bad Ems - Verkehrsunfallflucht in Tiefgarage

Bad Ems - Am 19.10.2018 zwischen 14:45 und 16:45 Uhr wurde in der Tiefgarage der Emser Therme in der Viktoriaallee ein PKW beschädigt. Das Fahrzeug des Geschädigten wurde hierbei an der linken hinteren Seite durch einen unbekannten Verursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Bad Ems unter der Telefonnummer 02603-9700.

