Polizeidirektion Montabaur / Bad Marienberg - 2 Motorroller ...

Bad Marienberg - 2 Motorroller entwendet - Zeugen gesucht

Montabaur - In der Nacht von Donnerstag, 20.09.18, 19.00 Uhr, auf Freitag, 21.09.18, 07.00 Uhr, wurden in Bad Marienberg 2 Motorroller entwendet. Im ersten Fall stand der Roller der Marke Kiway abgeschlossen unter einem Carport in der Bahnhofstraße, im zweiten Fall neben dem Wohnanwesen in der Straße Neuer Weg.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.