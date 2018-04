Polizeidirektion Montabaur / Bad Marienberg - Diebstahl aus Pkw

Bad Marienberg - Diebstahl aus Pkw

Bad Marienberg - Die 40-jährige Geschädigte hatte ihren VW Polo am Donnerstagnachmittag, 14:50 Uhr, auf dem Parkplatz am Schulzentrum in Bad Marienberg abgestellt. Ihre Geldbörse hatte sie auf dem Beifahrersitz deponiert, was dem unbekannten Täter auffiel. Dieser entwendet aus dieser das Bargeld. Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.