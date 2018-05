Polizeidirektion Montabaur / Bad Marienberg - Jugendliche ...

Bad Marienberg - Jugendliche bewerfen Pkw mit Eier

Bad Marienberg - Am Sonntagnachmittag, 06.05.18, 15.12 Uhr, teilte die 28-jährige Geschädigte der hiesigen Dienststelle mit, dass zwei Jugendliche ihren in der Wildparkstraße in Bad Marienberg geparkten Pkw mit Eiern beworfen hätten und anschließend geflüchtet seien. Einer der beiden Jugendlichen habe ein blaues Trikot getragen. Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

