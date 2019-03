Polizeidirektion Montabaur / Bad Marienberg-Verkehrsunfall ...

Bad Marienberg-Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Marienberg - Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein 20-Jähriger mit seinem PKW die Triftstraße in Bad Marienberg in Fahrtrichtung Neuer Weg. In einer Linkskurve verlor er auf Grund von Alkoholeinfluss sowie überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchbrach er einen Maschendrahtzaun und stieß anschließend frontal gegen einen Baum. Dem Fahrzeugführer wurde zwecks genauer Bestimmung des Alkoholwertes im Krankenhaus Hachenburg eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde sein Führerschein von der Polizei einbehalten.

