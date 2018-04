Polizeidirektion Montabaur / Balduinstein - Einbruch in Kiosk

Balduinstein - Einbruch in Kiosk -

Balduinstein - Zwischen Dienstagabend (10.04.18) und Mittwochvormittag (11.04.18) kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Kiosk am Bahnhof Balduinstein. Nach aufhebeln der Fensterläden wurde ein Fenster eingeschlagen und aus einer Kasse Bargeld entwendet. Die Polizei Diez bittet mögliche Hinweisgeber oder Zeugen dieser Tat, ihre Beobachtungen unter der Rufnummer 06432-6010 oder per E-Mail (pidiez@polizei.rlp.de) mitzuteilen.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an: PI Diez Telefon: 06432-6010 E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.