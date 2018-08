Polizeidirektion Montabaur / Beleidigung, Bedrohung und Widerstand

Beleidigung, Bedrohung und Widerstand

Kroppach - Am späteren Dienstagnachmittag kam es in Kroppach zu einem Polizeieinsatz, bei dem eine 62-jährige Frau zunächst eine Anwohnerin beschimpfte und beleidigte. Die 62-jährige war zudem alkoholisiert mit dem Auto unterwegs. Als die Polizeibeamten die 62-jährige an ihrer Wohnanschrift aufsuchten, bedrohte und beleidigte die Frau die eingesetzten Polizeibeamten und weigerte sich bei der Festnahme. Die Frau konnte jedoch festgenommen werden. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Sie muss sich nun mehreren Strafverfahren stellen.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion Hachenburg Telefon: 026´62-95580 www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.