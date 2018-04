Polizeidirektion Montabaur / Boden.Schwerer Verkehrsunfall mit ...

Boden.Schwerer Verkehrsunfall mit 6 Verletzten

Boden - ON 01 befuhr gegen 18.57 Uhr die Abfahrt von der B 255 bei Boden in Richtung L 300 und wollte vermutlich nach links in Richtung Moschheim abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah ON 01 vermutlich die bevorrechtigte ON 02, die auf der L 300 von Moschheim in Richtung Boden unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Alle sechs Fahrzeuginsassen wurden verletzt, zwei davon schwer. Die beiden Schwerverletzten wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen. Beide Fahrzeuge erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden.

