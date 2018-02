Polizeidirektion Montabaur / Brand einer Gartenhütte

Brand einer Gartenhütte

Pottum - Am Montag, 26.02.2018, 20:25 Uhr, wurde bei der Rettungsleitstelle Montabaur und der PI Westerburg der Brand einer Gartenhütte in der Gartenstraße in Pottum gemeldet. Die Feuerwehren Pottum, Stahlhofen, Höhn und Westerburg waren mit 45 Personen zur Brandbekämpfung im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 3.000,- Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Möglicherweise wurde der Brand durch entsorgte Asche aus einem Ofen ausgelöst.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02602-9805 0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.