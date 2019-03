Polizeidirektion Montabaur / Brand einer Gartenhütte

Brand einer Gartenhütte

Westerburg - Am 27.03.19, gegen 00.20 Uhr, wurde der Brand einer Gartenhütte in Westerburg, in der Straße Steinbitz, gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei und der Feuerwehr stand die Hütte in Vollbrand. Die Feuerwehren Westerburg, Gershasen und Wengenroth konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Durch den Brand ist kein Personenschaden entstanden und ein Gefahr für die umliegenden Wohnhäuser bestand zu keinem Zeitpunkt. Der Brand wurde vermutlich vorsätzlich durch einen bekannten Tatverdächtigen herbeigeführt. Die Ermittlungen dazu dauern an. Die Schadenshöhe blieb gering.

