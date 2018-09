Polizeidirektion Montabaur / Brand einer Wiesenfläche

Brand einer Wiesenfläche

Mörsbach - Am Samstag, 15.09.18, gg. 16:30 Uhr, wurde die Feuerwehr in Mörsbach alarmiert. Gemeldet war der Brand einer Wiesenfläche im Bereich der Nisterstraße. Wie sich vor Ort herausstellte, war eine minimale Wiesenfläche sowie ein Bienenhaus leicht in Brand geraten und konnte direkt gelöscht werden. Der entstandene Brandschaden beläuft sich im unteren dreistelligen Bereich. Brandursächlich dürfte unsachgemäßer Umgang mit Streichhölzern durch Kinder sein.

