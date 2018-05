Polizeidirektion Montabaur / Brand eines Garagenanbaus

Brand eines Garagenanbaus

Westerburg - Am 21.05.2018, gegen 15.45 Uhr, kam es in der Körnerstraße in Westerburg zu einem Brand des Flachdaches eines Garagenanbaus. Die Brandursache ist bislang unklar. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Westerburg, Wengenroth, Sainscheid, Gershasen, Kölbingen gelöscht werden, die mit 35 Kräften im Einsatz waren. Das DRK war ebenfalls unterstützend vor Ort. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-98050 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.