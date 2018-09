Polizeidirektion Montabaur / Brand in einem Wohnhaus.

Brand in einem Wohnhaus.

Marzhausen - Am Samstag, 22.09.2018, gg. 14:00 Uhr, wurde den Rettungskräften ein Brand in einem Anwesen in Marzhausen, dortige Ringstraße gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Brand im Kellerraum des Anwesens ausgebrochen war. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Der Kellerraum wurde durch den Brand erheblich beschädigt, die Schadenssumme beläuft sich im fünfstelligen Bereich. Durch die Rauchentwicklung erlitt eine Person eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Die Löschzüge der Feuerwehr Hachenburg waren mit 40 Mann im Einsatz.

