Polizeidirektion Montabaur / Brandstiftung an PKW in der ...

Brandstiftung an PKW in der Schaumburger Straße

Diez - Die Rettungsleitstelle Montabaur wurde durch Anwohner über einen brennenden PKW in der Schaumburger Straße in Diez informiert. Es handelte sich um einen silbernen PKW Audi 80 mit einem geringen Restwert. Der PKW stand auf einem Schotterplatz, auf dem mehrere abgemeldete, alte Fahrzeuge stehen. Unbekannte Täter hatten dort die Seitenscheibe eingeschlagen und den PKW in Brand gesetzt. Der PKW brannte aus, die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen der Flammen auf danebenstehende PKW verhindern. Zeugen des Geschehens werden gebeten sich bei der Polizei Diez unter 06432-6010 oder pidiezwache@Polizei.rlp.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

