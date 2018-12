Polizeidirektion Montabaur / Diebstahl aus Baustelle

Diebstahl aus Baustelle

Bornich - Am Montag, den 03.12.2018, kam es zwischen 9 und 17 Uhr zum Diebstahl mehrerer Aluminium- und Metallteile von einer Baustelle in der Langgasse in Bornich. Dadurch entstand der Baufirma ein Schaden in Höhe von 3000,-EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei St. Goarshausen in Verbindung zu setzen.

