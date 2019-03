Polizeidirektion Montabaur / Diebstahl eines E-Bike in Dreikirchen

Diebstahl eines E-Bike in Dreikirchen

Montabaur - Am 28.03.2019 in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 17:15 Uhr entwendete ein unbekannter Täter ein hochwertiges E-Bike aus einer offen stehenden Garage in der Schulstraße in Dreikirchen. Das Herren-Tourenrad der Marke Müsing Zirkon E ist in der Farbe schwarz mit roten Elementen und hat die Reifengröße 28 Zoll. Hinweise bitte an die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.