Polizeidirektion Montabaur / Diebstahl eines Hubzylinders

Diebstahl eines Hubzylinders

Prath - UT entwendeen und montieren an einem Planier - und Wegehobel einen sogenannten Hubzylinder ab. Das Arbeitsgerät stand auf einer Freifläche in der Ortsrandlage von Prath. Die vermutliche Tatzeit kann nicht genau angegeben werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 650,- Euro. Die Polizei St.-Goarshausen bittet eventuelle Beobachtungen an die Dienststelle zu melden. Tel.: 06771 - 9327 0

