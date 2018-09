Polizeidirektion Montabaur / Diebstahl eines Leichtkraftrades ...

Diebstahl eines Leichtkraftrades in der Nähe der Realschule Plus

Katzenelnbogen - Unbekannte Täter entwendeten am 20.09.2018 zwischen 11:15 Uhr und 13:10 Uhr ein Leichtkraftrad der Marke KYMCO von einem Schotterparkplatz nahe der Realschule Plus. Das Leichtkraftrad hat die Farben orange/schwarz und eine analoge silberfarbene Uhr auf der Steuerkopfmutter montiert. Hinweise bitte an die PI Diez (06432-6010) oder jede andere Dienststelle.

