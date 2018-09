Polizeidirektion Montabaur / Diebstahl mehrerer Zentner Birnen

Diebstahl mehrerer Zentner Birnen

Schönborn - Wie der Polizei erst jetzt angezeigt wurde, kam es im Zeitraum bis zum Abend des 13.09.2018 auf einem umzäunten Wiesengrundstück in Schönborn zum Diebstahl mehrerer Zentner Birnen, welche von dem oder den unbekannten Tätern von zwei dort stehenden Bäumen abgeerntet wurden. Das Wiesengrundstück, auf welchem hauptsächlich Weihnachtsbäume gepflanzt sind, befindet sich außerhalb der Ortschaft in Waldrandlage an einem nicht asphaltierten Feldweg. Möglicherweise im Zusammenhang mit dem Diebstahl wurde am Abend des 13.09.18 ein blauer VW Polo gesehen, welcher sich bei der Annäherung einer Zeugin entfernte. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Diez unter Tel. 06432-6010 mitzuteilen.

