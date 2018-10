Polizeidirektion Montabaur / Diebstahl von 24 Alufelgen in ...

Diebstahl von 24 Alufelgen in Niederahr

Montabaur - In der Nacht von Donnerstag den 04.10.2018 auf Freitag den 05.10.2018 wurden in Niederahr in der Hauptstraße bei einem ortsansässigen Autohaus 24 Alufelgen von fabrikneuen Opel-Ausstellungsfahrzeugen auf einer Wiese abmontiert und entwendet. Durch das Aufbocken der PKW und den Diebstahl der sechs Sätze Felgen entstand ein Sachschaden von ca. 15000 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Montabaur unter Tel.: 02602 - 92260.

