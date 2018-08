Polizeidirektion Montabaur / Diebstahl von ...

Diebstahl von KFZ-Kennzeichenschildern im Bereich des Bartholomäusmarkt; Bad Ems

Bad Ems - Bad Ems - Wipsch / Vikotriaallee / Römerstraße

In der Nacht von Freitag, den 24.08.2018, auf Samstag, den 25.08.2018, kam es in der Zeit von 23:45 h - 03:00 h im Bereich des Veranstaltungsgeländes des Bartholomäusmarktes zu mehreren Diebstählen von KFZ-Kennzeichenschildern. Durch unbekannte Täter wurde an Privat- PKWs sowie auch an Schaustellerfahrzeugen zumeist das hintere Kennzeichenschild abgerissen und entwendet. Mögliche Tatzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems, Tel.: 02603-9700 zu melden.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.