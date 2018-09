Polizeidirektion Montabaur / Diebstahl von Fahrerairbags ...

Diebstahl von Fahrerairbags ***Zeugen gesucht***

Montabaur - In der Nacht vom 17.09.2018 auf den 18.09.2018 wurden in der Elbestaße und in der Lahnstraße jeweils ein Fahrerairbag aus Pkw der Marke BMW entwendet.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektin Montabaur

Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.