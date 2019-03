Polizeidirektion Montabaur / Diebstahlserie aus Kraftfahrzeugen

Diebstahlserie aus Kraftfahrzeugen

Montabaur - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Freitag, 15.03.2019 aus 2 Pkw's in Niederahr, Friedhofsweg und Mittelahrer Weg sowie aus 1 Pkw in Ötzingen, Im Merzenborn, u.a. durch Einschlagen der Seitenscheiben Geldbörsen samt Inhalt sowie ein Laptop. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 5000,- EUR beziffern lassen. Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Niederahr oder Ötzingen bitte an die Kriminalpolizei in Montabaur unter der Tel. 02602/9226-0.

