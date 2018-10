Polizeidirektion Montabaur / Diez - Sachbeschädigung im ...

Diez - Sachbeschädigung im Freizeitpark Wirt

Diez - Im Bereich des Freizeitpark "Wirt" in Diez, wurden im vergangenen Monat Sachbeschädigungen an dortigen Mülleimern begangen. Im Zeitraum vom 13.10.18-29.10.18 wurden insgesamt vier dortige Mülleimer beschädigt. Unbekannte Täter entfernten von drei Mülleimern die angebrachten Müllbehälter. Ein weiterer Mülleimer wurde aus der Verankerung gerissen und in den dortigen Mühlgraben geworfen. Insgesamt dürfte hierdurch ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000EUR entstanden sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Diez unter der Telefonnummer 06432-6010.

