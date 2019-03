Polizeidirektion Montabaur / Dreikirchen. Brand eines ...

Dreikirchen. Brand eines Einfamilienhauses mit verletzter Person

Dreikirchen - Am Donnerstag, 28. März gegen 13.23 Uhr wurde der Brand eines Einfamilienhauses in der alten Kirchstraße in Dreikirchen gemeldet. Dort hatte es im Wohnzimmer gebrannt und das ganze Haus war über Stunden verqualmt und konnte nicht betreten werden. Ein 56-jähriger Mann erlitt dabei eine Rauchintoxikation und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Feuerwehren der VG Wallmerod und die Drehleiter von Elz, das DRK und die PI Montabaur waren im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

