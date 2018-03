Polizeidirektion Montabaur / Einbruch in Einfamilienhaus

Einbruch in Einfamilienhaus

Langenhahn / Westerwaldkreis - In der Zeit von Freitag, 23.03.2018 bis Sonntag, 25.03.2018 brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Langenhahn ein. Es wurden mehrere Wertgegenstände entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 11.000,- Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Westerburg entgegen.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663 / 9805-0 www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-kob lenz/polizeidirektion-montabaur/polizeiinspektion-westerburg/

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.