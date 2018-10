Polizeidirektion Montabaur / Einbruch in Ferienhaus

Einbruch in Ferienhaus

Kroppach - In der Zeit vom 13.10.18 bis 20.10.18, 14:45 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Täter ein Ferienhaus in Kroppach, dortige Raiffeisenstraße, angegangen. Den Ermittlungen zufolge gelangten die Täter durch einen Kellerlichtschacht und nachfolgend Aufbrechen des Kellerfensters ins Innere des Anwesens. Dort wurden sämtliche Räume des Hauses betreten und das Inventar nach Wertgegenständen durchsucht. Letztlich wurde ein Flachbildfernseher, ein Sky-Receiver sowie zwei Lautsprecher Marke Bose entwendet. Der Wert des Diebesgutes wurde auf eine vierstelligen Summe beziffert. Die Polizei Hachenburg bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, die evtl. im o.a. Ortsbereich aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg unter 02662-95580.

