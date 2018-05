Polizeidirektion Montabaur / Einbruch in Firmenhalle mit ...

Einbruch in Firmenhalle mit Entwendung eines PKW Zeugen gesucht

Westerburg-Sainscheid - Am 13.05.2018 zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr kam es im Industriegebiet in Westerburg-Sainscheid zu einem Einbruch in eine Firmenhalle. Der/die Täter hebelten mehrere Türen auf und durchsuchten die Büroräume der Firma. Dabei entwendeten die Täter neben Bargeld und Laptops auch mehrere Fahrzeugschlüssel. Mit einem dieser Schlüssel konnte ein vor Ort abgestelltes Fahrzeug entwendet werden. Dabei handelte e sich um einen Kia Soul, schwarz mit rotem Dach, mit dem amtlichen Kennzeichen WW-S 1062.

Dem Geschädigten kam sein entwendetes Fahrzeug auf der Flucht vom Tatort entgegen. Er konnte die Täter jedoch nicht verfolgen, wurde dadurch aber zeitnah auf den Einbruch aufmerksam. Hinweise erbittet die Polizei Westerburg unter 02663-98050.

