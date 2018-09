Polizeidirektion Montabaur / Einbruch in Gaststätte ***Zeugen ...

Einbruch in Gaststätte ***Zeugen gesucht***

Niederbachheim - Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (27./28.09.) durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster in die Gaststätte im Dorfgemeinschaftshaus in Niederbachheim ein. Dabei verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von ca. 2500,-EUR und entwendeten überdies Gegenstände aus der Gaststätte im Wert von ca. 2500,-EUR. Zeugen setzen sich bitte mit der PI St. Goarshausen in Verbindung.

