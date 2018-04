Polizeidirektion Montabaur / Einbruch in Postfiliale

Einbruch in Postfiliale

Hillscheid - In der Nacht vom 6. auf den 7. April kam es zu einem Einbruch in die Filiale der Deutschen Post in Hillscheid. Hier wurde die Außentüre aufgehebelt. Das Gebäude wurde durch die Täter durchsucht. Ein Tresor wurde geöffnet und das darin befindliche Bargeld entwendet.

