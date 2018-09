Polizeidirektion Montabaur / Einbruch in Wohnung

Einbruch in Wohnung

Hachenburg - Hachenburg. In der Zeit vom 14.09.18, 14:45 Uhr-15.09.18, 00:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Mietswohnung in der Straße Am Schwimmbad ein. Hierbei wurde ein Kfz-Schlüssel, eine Spardose mit Kleingeld sowie ein Lautsprecher entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Hachenburg unter 02662-95580 erbeten.

