Polizeidirektion Montabaur / Elsoff-Mittelhofen - ...

Elsoff-Mittelhofen - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Elsoff-Mittelhofen - Am Montag, 14.05.2018, 13:45 Uhr, missachtete der 60jährige Fahrer eines Lieferwagens an einer abknickenden Vorfahrtstraße in Mittelhofen die Vorfahrt eines anderen Autos. Der Lieferwagen wurde durch den Anstoß gegen eine Straßenlaterne geschleudert, die wie die beiden Fahrzeuge beschädigt wurde. Die 25jährige Fahrerin des Personenkraftwagens erlitt eine relativ leichte Verletzung der rechten Hand und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

