Polizeidirektion Montabaur / Fahrraddiebstahl

Fahrraddiebstahl

Bad Marienberg - In der Nacht vom 30.10. auf den 31.10.2018 kam es zum Diebstahl eines Kinderfahrrades aus dem Hof eines Hauses in der Thüringer Straße. Der/die unbekannten Täter entwendeten das ungesicherte schwarz-rote Mountain-Bike und entfernte sich in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise werden an die PI Hachenburg erbeten. Tel.: 02662-95580

