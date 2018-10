Polizeidirektion Montabaur / Fahrraddiebstahl aus Garage

Fahrraddiebstahl aus Garage

Luckenbach - In der Zeit von Donnerstag den 25.10.2018 15:00 Uhr bis Freitag den 26.10.2018 14:00 Uhr kam es in Luckenbach in der Straße Zum Köppel zu einem Diebstahl eines Fahrrades aus einer Garage. Unbekannt stahlen das ungesicherte Rad aus einer offenen Garage, die von der Hauptstraße aus gut einsehbar ist. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Herren Mountainbike von Bulls, Modell Sport 4.00FS, 26 Zoll. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg unter der Telefonnummer 02662-95580.

