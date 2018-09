Polizeidirektion Montabaur / Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht

Diez - Am Samstag, 08.09.2018, kurz nach 20 Uhr, ereignte sich auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Wilhelmstraße ein dreister Fahrraddiebstahl. Der Täter nutzte die Abwesenheit der einkaufenden Eigentümerin und fuhr mit dem nicht abgeschlossenem Fahrrad weg. Dabei stürzte der Täter noch, ehe er in Richtung Wohngebiet "Schläfer" endgültig flüchten konnte. Er wurde dabei von Zeugen beobachtet, die ihn wie folgt beschrieben:

- Jugendlicher - Kappenträger - längere lockige Haare - trug ein rotes T-Shirt

Das entwendete Fahrrad des Herstellers "Cube" ist mit auffällig rot besprühten Reifen versehen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Fahrrads geben können. Insbesondere werden die zwei Zeugen gesucht, die o.g. Personenbeschreibung im Gespräch mit der Geschädigten abgaben. Meldungen bitte telefonisch an die Polizei Diez unter 06432 601-0.

