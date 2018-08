Polizeidirektion Montabaur / Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall ...

Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Höhr-Grenzhausen - Glück im Unglück hatte ein 83-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall. Er befuhr die Lindenstraße in Richtung Bendorf und wollte von der Fahrbahn nach links auf den Gehweg fahren. Dabei beachtete er nicht einen entgegenkommenden PKW. Er wurde von dem PKW frontal erfasst und stürzte auf die Motorhaube und die Frontscheibe des PKW. Dadurch erlitt der Fahrradfahrer eine Platzwunde am Kopf. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 3500,- Euro. Der Fahrradfahrer lehnte eine Einlieferung zur Untersuchung in ein Krankenhaus ab, weshalb er am Unfallort durch den Notarzt zumindest gründlich untersucht wurde.

