Polizeidirektion Montabaur / Fahrradfahrer im Wald gestürzt, ...

Fahrradfahrer im Wald gestürzt, schwer verletzt.

Bad Marienberg - Ein Radfahrer wurde am Freitagabend, kurz vor halb zehn, bei einem Sturz schwer verletzt. Der 39-jährige Fahrer eines Pedelecs (E-Bikes) befuhr mit weiteren Radfahrern das Waldgebiet in Bad Marienberg, im Bereich Verlängerung der Waldstraße. In einem stark abschüssigen Teil stieß der 39-jährige gegen einen umgestürzten Baum und stürzte schwer. Durch den Sturz zog er sich erhebliche Verletzungen zu und wurde in eine Siegener Klinik eingeliefert.

OTS: Polizeidirektion Montabaur newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117710.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.