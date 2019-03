Polizeidirektion Montabaur / Falscher Bankmitarbeiter

Falscher Bankmitarbeiter

Bad Ems - Ein unbekannter Täter verschaffte sich unter der Legende eines Bankmitarbeiters Einlass bei einer Bewohnerin der Ludwigstraße in Bad Ems und gab ihr gegenüber an, dass eine unberechtigte Abbuchung von ihrem Konto erfolgt sei. Um dies zu klären benötige er die EC- Karte der Geschädigten. Hiermit hob der Täter einen höheren Geldbetrag von ihrem Konto ab. Ähnliche Fälle, allerdings ohne Schadenseintritt, ereigneten sich auch in der Bahnhofstraße in Nievern und im Schanzengraben in Bad Ems. Die Polizei Bad Ems bittet um sachdienliche Hinweise, insbesondere um Personenbeschreibungen und ggf. von den Tätern genutete Fahrzeuge und Kennzeichen 02603/970 0.

